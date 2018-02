Moeder Jolanda Meijer: 'Ik ga door tot het bittere eind'

'Wie heeft Jolanda om het leven gebracht?' Die vraag houdt haar moeder, Tiny Meijer uit Aduard nu twintig jaar bezig.

'Ik weet dat ze is vermoord. Want anders was ze wel teruggekomen. Ze kwam altijd terug bij mij', vertelt haar moeder.

'Ik ga door'

Jolanda Meijer verdween precies twintig jaar geleden. De 34-jarige werkte destijds als prostituee in de stad Groningen.

Haar moeder geeft de strijd om te weten wat er is gebeurd niet op. 'Ik ga door, tot het bittere eind. Ik wil het weten. Mijn man is het graf ingegaan zonder dit te weten, dat wil ik niet.'

Ik geloof er niet meer in, dat hele coldcase niet meer Tiny Meijer - moeder Jolanda

Coldcase

Het coldcaseteam van van politie houdt zich nog steeds met de zaak bezig. Maar dat geeft Meijer niet direct vertrouwen. 'Ik heb een brief uit 2015 met mogelijke informatie over waar ze is en wie haar heeft vermoord. Daar heeft de politie volgens mij niks mee gedaan.'

Het is het laatste aanknopingspunt voor Meijer. 'Maar volgens mij zijn ze zo stokkedoof als ze lang zijn. Ik geloof er niet meer in, in dat hele coldcase niet meer.'

