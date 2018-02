Deel dit artikel:











Stadjer met 80 bolletjes harddrugs opgepakt (Foto: SXC.hu)

Een Stadjer is woensdagmiddag opgepakt omdat hij 80 bolletjes harddrugs bij zich had. Dit gebeurde in het noorden van de stad Groningen.

Na zijn arrestatie heeft de politie de woning van de Stadjer, bij het Hoornsemeer, doorzocht. Of daar nog wat gevonden is, is niet bekend.