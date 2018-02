Alle kinderen twee dagen naar opvang lijkt politiek haalbaar in stad

De ambitie van de gemeente Groningen om voor alle jonge kinderen in de stad twee dagen per week opvang mogelijk te maken krijgt steun in de gemeenteraad.

Vrijwel alle partijen zijn het erover eens dat kinderopvang nuttig is voor de ontwikkeling van kinderen tussen nul en vier jaar. De stad wil er daarom voor zorgen dat ook ouders die hun kind nu niet naar de opvang sturen, dat straks wel doen.

Enkele miljoenen

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ouders die niet werken en daarom geen kinderopvangtoeslag van het rijk kunnen krijgen. Ze krijgen nu alleen geld om hun kinderen twee keer drie uur per week naar de peuterspeelzaal te doen; dat moeten dus twee volledige dagen per week worden. De gemeente wil voor die kosten opdraaien; dat kost enkele miljoenen.

'Geweldig'

D66-er Arend Jan Wonink noemt het plan 'geweldig'. Pvda-fractievoorzitter Carine Bloemhoff: 'Het is belangrijk dat de kansen voor kinderen van niet-werkende ouders hetzelfde zijn als voor die van werkende ouders.'

SP-er Wim Koks noemt het 'nodig om kinderen in achterstandssituaties dezelfde kansen te geven.' Het CDA steunt de ambitie om alle kinderen opvang te geven ook, zolang dit maar niet ten koste gaat van de achterstandskinderen die steun het hardst nodig hebben.

'Veilige basis'

De partij Stad en Ommeland (voorheen Stadspartij) staat lijnrecht tegenover de positieve partijen. Volgens raadslid Anna Riemersma krijgen kinderen die gelijke kansen op het moment dat ze naar de basisschool gaan. Voor die tijd is het vooral belangrijk dat 'kinderen thuis een veilige basis hebben. Dat is veel belangrijker dan de intellectuele ontwikkeling op deze leeftijd.'

De Partij voor de Dieren steunt de ambitie wel, maar heeft zorgen over het oordeel van ouders. Uit de reacties op Facebook bij een eerder nieuwsbericht van RTV Noord over de plannen blijkt volgens de partij dat er onder ouders onrust is ontstaan. Er zijn ouders die bewust kiezen hun kind niet naar de opvang te doen. Vraag is hoe de gemeente daar mee om moet gaan.

Meer peuterspeelzaaluren

De raad neemt eind februari in elk geval een besluit over de eerste fase van het plan. Dat gaat nog niet verder dan een verhoging van het aantal peuterspeelzaaluren van twee keer drie naar twee keer vier uur per week. Voor kinderen met risico op een leerachterstand zouden het dan zestien uur in plaats van twaalf uur aan voor-en vroegschoolse educatie (VVE) worden.

Na de verkiezingen

Voor extra uren opvang per week is nu nog geen geld en de keuze daarvoor is eigenlijk aan de nieuwe gemeenteraad, die na de herindelingsverkiezingen in november ontstaat. Toch hoopt wethouder Ton Schroor al wat zaken te kunnen doen met de huidige raad.

Mogelijk kijgt de stad in februari anderhalf miljoen extra van het Rijk. Hij zou dit graag inzetten om volgend schooljaar al alle kinderen van 2-4 jaar twee dagen opvang per week te geven.

Voor de jaren daarna moet dan nog geld worden gezocht, net als voor de jongste doelgroep van 0 tot 2.

