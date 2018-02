Parlementaire enquête over de gaswinning komt er (voorlopig) niet

Tweede Kamerpartijen SP en Partij voor de Dieren willen aankomende dinsdag een motie in stemming brengen voor een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen.

Dit is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer heeft om in te grijpen in een dossier. Toch lijkt de enquête er niet te komen, onder meer omdat de coalitiepartijen het niet zien zitten.

Switch van ChristenUnie

En dat is opmerkelijk, want onder meer de ChristenUnie - huidige coalitiepartij - vroeg twee jaar geleden zelf nog om een parlementaire enquête.

Nu vindt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber het moment niet daar. 'Die parlementaire enquête gaat er komen', zegt zij. 'Want er zijn veel onbeantwoorde vragen, zoals over de hoge winning in 2013. Ik ben blij dat het kabinet inzet op het schadeprotocol, het verlagen van de winning en de versterkingsopgave. Ik denk niet dat we ons nu af moeten laten leiden door een parlementaire enquête.'

Ze kreeg bijval van coalitiepartner D66. 'We moeten de aandacht bij de schade en de versterking houden', aldus Kamerlid Rob Jetten. En ook CDA-Kamerlid Agnes Mulder zegt: 'Het is klip en klaar dat die parlementaire enquête er gaat komen. Maar wanneer? Het moet de zaken niet vertragen.'

Ook de Partij van de Arbeid en de SGP vinden dit niet het juiste moment voor een parlementaire enquête.

'Overheidsfalen'

De motie voor een parlementaire enquête kwam van SP en Partij voor de Dieren. 'Dit is overheidsfalen van on-Nederlandse proporties. We hebben op zoveel vragen geen antwoord gekregen', vond het Gronings Kamerlid Sandra Beckerman.

Volgende week stemt de Tweede Kamer officieel over het voorstel voor een parlementaire enquête. Maar een meerderheid is er, tot nu toe, niet voor.

