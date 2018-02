Deel dit artikel:











De tafel bij Noord Vandaag werd woensdag gedomineerd door de dames. (Foto: RTV Noord)

De schaatsen konden woensdag worden ondergebonden op de ijsbaan in Noordlaren en van die mogelijkheid werd volop gebruik gemaakt. Of een marathon er ook in zit is nog even afwachten. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

1. In de ban van natuurijs 'We hadden op drie centimeter ijs gehoopt, maar ook van twee centimeter kun je veel plezier hebben', vertelt ijsmeester Gezinus van Iren. En dus werd er vandaag volop geschaatst in Noordlaren. 2. Gaswinningsdebat In de Tweede Kamer wordt vandaag druk gedebatteerd over de gaswinning en de gevolgen daarvan voor Groningen. Een parlementaire enquête lijkt er voorlopig niet in te zitten. 3. Twintig jaar nadat Jolanda Meijer verdween Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat Jolanda Meijer verdween en nooit meer teruggezien werd. Haar moeder Tiny is sindsdien nog iedere dag op zoek naar antwoorden. 4. IJshockeysters plaatsen zich voor WK De GIJS-ijshockeysters Sophie Smid en Marée Dijkema hebben zich met de Oranjemeiden U18 geplaatst voor het WK, maar ze mogen er niet aan deelnemen. Waarom? Ze leggen het zelf uit. 5. Schrijft Donar geschiedenis? Als Donar vanavond wint van het Belgische Mons, zitten de Groningse basketballers voor het eerst in de historie bij de laatste zestien in de Europe Cup. Bekijk de volledige uitzending van Noord Vandaag boven dit artikel.