Donar boekt historische zege en is door in de Europe Cup

Teddy Gipson in duel met Mons-speler Garlon Green (Foto: JK Beeld)

Brandyn Curry is de defensie van Mons te snel af (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar hebben woensdagavond geschiedenis geschreven. Het Belgische Mons-Hainaut werd in een uitverkocht MartiniPlaza met 96-72 verslagen.

Door deze zege plaatst Donar zich voor het eerst in de clubgeschiedenis voor de knock-outfase van een Europees toernooi, in dit geval de Europe Cup. De tegenstander van de Groningers wordt donderdagochtend om 11:00 uur bekend. Dan vindt de loting plaats voor de achtste finales.

In het spoor

De Belgen konden tot de rust in het spoor van de thuisploeg blijven. Na twintig minuten basketbal was het 47-42 voor Donar. De Groningers kwamen uitstekend uit de kleedkamer en maakten al snel het beslissende verschil.

Sterk verdedigen

Door sterk verdedigen was er geen doorkomen meer aan voor Mons-Hainaut dat gedwongen werden moeilijke schoten te nemen. Uitblinker Brandyn Curry nam zijn ploeg bij de hand. Na een driepunter van Arvin Slagter, halverwege het derde kwart waarmee de stand op 66-53 kwam, leek er niets te knakken bij de gasten.

Verzet gebroken

Toen Slagter aan het begin van het laatste kwart meteen weer een driepunter raak schoot was het Belgische verzet definitief gebroken. De thuisploeg kon uitlopen naar een eclatante zege en wist zo plaatsing af te dwingen voor de achtste finales van de Europe Cup.

Topscorer

Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met 23 punten, Arvin Slagter was goed voor 22 punten. Bradford Burgess maakte zijn debuut voor de withemden en was goed voor vier punten.

Groepswinnaar

De ploeg van coach Erik Braal is door deze zege tevens groepswinnaar geworden. In het andere duel in Poule L won Cluj met 77-71 van Keravnos. Hiermee hebben ook de Roemenen zich geplaatst voor de volgende ronde.

