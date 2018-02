Wie legde(n) vijf fietsen op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden?

De politie doet opnieuw een getuigenoproep in de zaak van de fietsen die twee weken geleden op het spoor bij De Westereen gelegd zijn.

De schade was groot toen de stoptrein van Groningen naar Leeuwarden in de nacht van vrijdag 26 op 27 januari niet meer op tijd kon remmen en over de fietsen heen reed.

Veel reacties

De politie heeft veel reacties gekregen, maar dat heeft nog niet tot arrestaties geleid, schrijft Omrop Fryslân.

De politie neemt de zaak hoog op. Het onderzoek richt zich op poging tot doodslag. De trein reed op het moment van de botsing ongeveer 40 kilometer per uur. Had de trein op volle snelheid gereden, dan was die mogelijk ontspoord, zei de politie twee weken geleden.

