Foutje: reconstructie weg in Leek valt ruim 5 ton duurder uit

Het volledig vervangen van de Auwemalaan in Leek kost 539.000 euro meer dan begroot. Bij het kostenplaatje in 2016 is vergeten de opruimkosten door te rekenen.

De gemeente Leek heeft in 2016 al 1.245.000 euro beschikbaar gesteld, maar dat blijkt dus niet genoeg.

Buikpijn

In 2016 is een kostenplaatje gemaakt voor het vervangen van de weg. Daarin zijn de opruimkosten niet meegerekend. Dat zijn kosten voor het opruimen van onder andere het huidige asfalt dat verwijderd moet worden. 'Dat is een fout geweest', zegt wethouder Karin Dekker.

Dekker was destijds niet de portefeuillehouder en kreeg het dossier pas later onder ogen. Toen de gemeente een second opinion liet uitvoeren, bleek dat de werkzaamheden 539.000 euro duurder uitvallen. 'Ik heb hier echt wel buikpijn van gehad.'

Nuchtere blik

Politieke partijen balen van het foutje ter waarde van ruim vijf ton, maar realiseren dat er geen andere keus is. Rianne Vos van de PvdA: 'Wij kunnen hier niet zo veel van vinden, het is een gegeven dat die kosten gemaakt moeten worden.'

VVD-er Jan van der Laan: 'Dit is heel vervelend en we praten over heel veel geld. Maar het moet gewoon een goede en mooie weg worden.'

Belangrijke ingreep

De Auwemalaan is een belangrijke verkeersslagader in Leek. Per etmaal rijden zo'n 7000 voertuigen over de weg. Deskundigen hebben vastgesteld dat er scheuren zijn ontstaan in de fundering van de weg.

De constructie van de rijbaan moet daarom compleet vervangen worden. Ook wordt de weg aan beide kanten met een halve meter verbreed. Dat is onder andere voor het vrachtverkeer, omdat dat volgens de wethouder op dit moment dicht langs elkaar rijdt.

Slecht voor de bomen

Die verbreding van de weg heeft gevolgen voor de bomen. 'Er wordt verwacht dat er wortelschade ontstaat', schrijft het college. 'Dit kan directe gevolgen hebben voor de stabiliteit van de bomen, maar er is ook kans dat infecties toetreden.'

Het onderhoudsbudget voor dit soort werkzaamheden is daarom structureel verhoogd met 5000 euro. Dat wordt gebruikt voor extra onderhoud en snoeiwerk.

Wethouder Dekker, zelf van Groenlinks: 'Dit plan gaat inderdaad meer uit van mobiliteit dan van duurzaamheid. Maar dit is misschien wel de belangrijkste verkeersader van onze gemeente.' Er wordt rekening mee gehouden dat binnen enkele jaren zo'n 60 procent van de huidige bomen langs de weg gekapt moet worden.