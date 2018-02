Deel dit artikel:











Geen marathon op natuurijs voor Noordlaren Ondanks de vele inspanningen kan er geen schaatsmarathon in Noordlaren worden verreden. (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Schaatsliefhebbers die zich deze week hadden verheugd op een schaatsmarathon op natuurijs, kunnen hun ijzers voorlopig weer in het vet zetten. Zowel in Noordlaren als in Veenoord, Haaksbergen en Arnhem gaat het feest niet door.

Willem Hut, competitieleider marathon van de KNSB, was woensdagochtend nog enigszins positief gestemd. Een fel brandende zon gooide overdag echter roet in het eten. 'Er was drie centimeter ijs nodig, maar we hebben meer ijs verloren dan verwacht. Het heeft niet zo mogen zijn', legt hij uit. Strijd gestaakt Veenoord staakte als eerste de strijd, gevolgd door Noordlaren. Zij boden onder meer nieuwkomer Arnhem nog hulp aan om een goede ijsvloer te creëren, maar ook daar bleken de omstandigheden onvoldoende om een marathon te laten verrijden. Natuurijsvierdaagse De KNSB heeft voor 2019 inmiddels gesprekken lopen met andere ijsverenigingen die ook geïnteresseerd zijn om de eerste marathonwedstrijd op natuurijs te organiseren. 'Dat vergroot ook de kansen om weer een echte natuurijsvierdaagse te houden', stelt Hut optimistisch. De ijsverenigingen in Noordlaren, Veenoord, Haaksbergen en Arnhem kunnen zich nu richten op het neerleggen van een ijsvloer voor hun eigen leden. Lees ook: - Drie concurrenten voor Noordlaren, mocht het blijven vriezen

