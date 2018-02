Negen verdachten voor de rechter voor omvangrijke DigiD-fraude

Voor een grootschalige DigiD-fraude in Groningen staan donderdag negen verdachten terecht in Assen. Zij komen onder andere uit Veendam, Winschoten en Westerlee.

Een van hen is een medewerker van de Belastingdienst in Groningen. De rechtbank trekt vijf dagen uit voor de behandeling van deze zaak.

Uit de brievenbus gehengeld

Het Openbaar Ministerie verdenkt deze mensen ervan dat zij van honderden studenten de DigiD-code hebben misbruikt. Door de activeringscodes uit de brievenbussen te hengelen vervalsten zij de DigiD-gegevens.

Vervolgens werden diverse toeslagen aangevraagd en werd dit geld op rekeningen van zogenoemde katvangers - mensen die hun rekening beschikbaar stellen voor criminele activiteiten - gestort.

Slachtoffer

De slachtoffers woonden allemaal in studentenflats in Groningen. In juni 2013 meldden twee studenten bij de overheidsinstelling Logius dat zij slachtoffer waren van DigiD-fraude.

De studenten woonden op dat moment in een studentenflat aan de Duindoornstraat in Groningen. Logius is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en ziet toe op het uitwisselen van gegevens en het verlenen van toegang tot online-diensten.

In andere handen

Het bleek dat (buitenlandse) studenten een nieuwe DigiD-code aanvroegen. Logius stelde een onderzoek in. Het vermoeden was dat onbekenden de persoonsgegevens en burgerservicenummers van deze studenten in handen hadden en op de website van Logius een nieuwe activeringscode aanvroegen.

Met die activeringscode is het mogelijk gegevens zoals het bankrekeningnummer te wijzigen.

Vier mannen en een zwangere vrouw

Er zou in de periode van maart 2012 tot en met oktober 2013 zijn gefraudeerd, is de verdenking. Aan de fraudestroom kwam een einde toen in november 2013 vier mannen en een zwangere vrouw in een auto werden aangehouden.

Buurtbewoners vonden dat deze mensen zich verdacht gedroegen en zagen hen meermalen bij hun flat rondscharrelen.

Bijna vier ton

Uiteindelijk rolden ruim honderd aangiftes binnen. Ook Logius en de Belastingdienst deden aangifte. Er zou met de fraude bijna vier ton zijn buitgemaakt.

Justitie verdenkt hen van schending van het beroepsgeheim, oplichting, computervredebreuk, diefstal en het vormen van een criminele bende.

