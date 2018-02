Deel dit artikel:











Wiebes: 'Passende oplossing' voor oudere schademeldingen Minister Eric Wiebes (Foto: Remko de Waal / ANP)

Tijdens het debat over de gaswinning in de Tweede Kamer van woensdag werd onder andere gesproken over de verschillen tussen 'oude' schadegevallen van voor 31 maart 2017 en nieuwe schadegevallen.

Geschreven door Chris Bakker

Redacteur

Diverse Kamerleden hadden hier vragen over aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Vragen uit de Kamer 'Hoe zorgt de NAM dat die oude schades goed worden afgehandeld?', vraagt Rob Jetten (D66). Ook Henk Nijboer van de PvdA stelt vragen over de oude schades. 'Waarom bieden we die mensen niet dezelfde mogelijkheden?' Verschillende Kamerleden benadrukken dat veel van deze schademeldingen van mensen zijn die al jaren in gevecht zijn met de NAM. Liesbeth van Tongeren stelt voor om de oude gevallen te laten beoordelen door arbiters. Passende oplossing Wiebes zegt dat de 6.000 openstaande schademeldingen van voor 31 maart 2017 een 'passende oplossing' krijgen. De minister belooft het in de gaten te houden. 'Ik ga wekelijks contact houden met de NAM over hoe dit gaat,' zegt Wiebes. De minister denkt dat het onhaalbaar is om alle schadegevallen bij het nieuwe loket te behandelen. 'De oproepen zijn in mijn ogen terecht, maar ik moet goed kijken wat ik echt waar kan maken. (...) Maar ik zeg uitdrukkelijk: schade is schade, en schade moet worden vergoed', besluit Wiebes. Lees ook: - Afspraak Wiebes en NAM over financiering schadeprotocol

