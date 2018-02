Vrachtwagenchauffeurs mogen straks op de zaak logeren in Hoogezand

Chauffeurs van transportbedrijf Reining in Hoogezand mogen straks in de weekenden op het bedrijfsterrein blijven slapen. De gemeente Midden-Groningen werkt mee aan een proef.

Officieel is het verboden om op het bedrijf te overnachten, maar de gemeente verleent nu een speciale vergunning. Het gaat om een proef, die duurt tot 1 januari 2021.

Niet meer in cabine

De overnachtingsmogelijkheid bij Reining is volgens het transportbedrijf nodig, omdat door nieuwe regels chauffeurs niet meer in de cabine mogen slapen.

'Reining heeft verder aangegeven dat de chauffeurs in de directe omgeving van hun vrachtwagen met lading aanwezig dienen te blijven. Om die reden is overnachten in een hotel of vakantiehuis niet wenselijk omdat daar niet geparkeerd kan worden', aldus de gemeente in een toelichting.

Hinder

Op het bedrijfsterrein kunnen chauffeurs wel in de buurt blijven van de vrachtwagen. De gemeente gaat in de gaten houden of de overnachtingen in het weekend niet te veel hinder veroorzaken voor omliggende bedrijven.