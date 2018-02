Deel dit artikel:











Uitslaande brand in loods Winschoten onder controle (update) (Foto: Jeroen Bos/112Groningen)

Aan de M.J. van Olmstraat in Winschoten is woensdagavond brand uitgebroken in een loods. Het gebouw stond volledig in brand.

Tegen 00.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog enkele uren duren. De loods moet als verloren worden beschouwd. Schade aan slaapkamers Naast de loods staat een woonhuis. Twee slaapkamers hebben rook- en waterschade opgelopen. Volgens de brandweer lagen er bouwmaterialen in de loods. Toen het vuur uitbrak, was al wel duidelijk dat er niemand in de woning was. Pas later wist de brandweer zeker dat er ook niemand meer in de brandende loods was. Weg dicht De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om het vuur te bestrijden. Om genoeg bluswater te hebben, is ook een grootwatertransport opgeroepen. Daarvoor werd de provinciale weg, de N367, tijdelijk afgesloten. Foto Jeroen Bos/112Groningen

Bij de brand kwam veel rook vrij. Omdat niet zeker was of er ook asbest bij vrijkwam, gaf de brandweer het advies om ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten.