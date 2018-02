Proefproces over Noorderhaven komt er; raad komt op voor bewoners

Er komt een proefproces over de rechten die bewoners van de schepen in de Noorderhaven in de stad Groningen al dan niet hebben.

Dat heeft wethouder Roeland van der Schaaf woensdag aan de gemeenteraad toegezegd. Vorige week tijdens een bewonersavond zinspeelde hij hier al op.

In de clinch

De gemeente Groningen ligt met de woonscheepbewoners in de clinch over de toekomst van de haven. De gemeente wil dat de Noorderhaven weer een echte vrijhaven wordt, waar schepen in en uit kunnen varen.

Complicerende factor daarbij is de Wet Verduidelijking Voorschriften Woonboten die per 1 januari is ingegaan.

Bouwwerk

In die wet staat dat drijvende bouwwerken een omgevingsvergunning krijgen. Daarmee krijgen schepen de status van bouwwerk, wat dezelfde rechten en plichten geeft als een gewoon huis.

Een schip is dan bijvoorbeeld makkelijker te verkopen, omdat bewoners ook de ligplek van het schip erbij kunnen overdragen. Ook kunnen ze voor altijd aanspraak maken op hun plek in de Noorderhaven.

Alleen varende schepen

Volgens de gemeente is dat nou juist niet de bedoeling in de vrijhaven die de Noorderhaven zou moeten zijn. 'Schepen in de Noorderhaven zijn per definitie geen drijvend bouwwerk in onze ogen. Ik hoop ook dat u daar blij mee bent, want dat is de enige manier om de vrijhaven te handhaven.' Volgens Van der Schaaf horen alleen varende schepen in de Noorderhaven thuis.

Om voor eens en voor altijd duidelijk te krijgen of de schepen in de Noorderhaven recht hebben op een vergunning komt er een proefproces. Daar zijn de woonscheepbewoners blij mee. 'Als we winnen maar ook als we verliezen weten we tenminste waar we aan toe zijn', zegt Klaas Koetje die namens een deel van de bewoners het woord voert.

Inventarisatie

In de tussentijd ruziën gemeente en woonbootbewoners verder over een inventarisatie die de gemeente wil maken. Een ambtenaar moet checken of de schepen kunnen varen en voldoen aan de verdere voorwaarden om in de Noorderhaven te mogen liggen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een authentieke uitstraling.

De bewoners hebben geen trek in een ambtenaar op hun schip. Maar volgens de wethouder moet die inventarisatie hoe dan ook gebeuren. Dat hoort nou eenmaal bij de vrijhaven die de gemeente in ere wil herstellen. Wel zegt hij toe vooraf meer duidelijkheid te geven over mogelijke gevolgen en oplossingen.

Als eruit komt dat bewoners hun schip moeten opknappen kan de gemeente bijvoorbeeld een subsidieregeling opzetten. 'Het is in elk geval niet onze bedoeling om tientallen schepen te verwijderen.'

Niet gerust op

De partijen in de gemeenteraad zijn er niet zomaar gerust op en willen over twee weken verder praten over de toekomst van de Noorderhaven. Ze balen van de situatie. Zoals CDA'er Herman Pieter Ubbens het zegt: 'Vrees wordt werkelijkheid: de gemeente komt steeds meer tegenover woonschepenbewoners te staan.'

Veel partijen snappen dat er iets moet gebeuren met de Noorderhaven, maar willen dat er wel sociaal met de bewoners wordt omgaan. Petra Brouwer van GroenLinks: 'Mensen wonen er vaak al heel wat jaren; dat is toch ook iets om rekening mee te houden?'

