Kind te koop op Marktplaats blijkt grap van tienermeiden (update)

De advertentie op Marktplaats waarin een vrouw uit Stad een kind van acht jaar te koop aanbiedt, blijkt een grap. Dat zegt de politie.

De advertentie is geplaatst door twee zusjes van 11 en 12 jaar. 'Er is een stevig gesprek gevoerd met de meisjes, in aanwezigheid van hun moeder', zegt woordvoerder Anne van der Meer.

Het is volgens de politiewoordvoerder niet zeker of het meisje dat te koop aangeboden werd ook echt bestaat.

'Kind te koop, 8 jaar'

'Kind te koop, 8 jaar'. Zo luidt de aanhef van de advertentie, die woensdag door een vrouw uit de stad Groningen op Marktplaats werd gezet.

De tekst vervolgt: 'Ze is heel lief alleen hebben we te veel kinderen neem haar en gun haar geluk'. De advertentie is een uur nadat die was verschenen, door de adverteerder zelf weer verwijderd, blijkt uit navraag bij Marktplaats.

Politie

Een woordvoerder van de handelwebsite laat weten dat deze advertentie nooit geplaatst had mogen worden. Marktplaats zoekt uit hoe dit toch kon gebeuren.

Het account is inmiddels geblokkeerd. Bovendien heeft Marktplaats de politie op de hoogte gesteld.