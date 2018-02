'Een grote groep valt nu buiten de boot'

'De werkvoorzieningsschappen moeten weer worden zoals ze waren.' Dat schrijft vakbond FNV aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over de Participatiewet van donderdag.

Bij de invoering van de Participatiewet drie jaar geleden moesten de werkvoorzieningsschappen bezuinigen. In onze provincie veroorzaakte dat veel beroering bij werkvoorzieningsschappen als Wedeka en Synergon.

'Werk komt niet van de grond'

Maar zeker ook bij de politiek in Oost-Groningen. Die vloog elkaar rond het Akkoord van Westerlee massaal in de haren over de hervorming van de werkvoorziening. De FNV komt met het voorstel om zaken terug te draaien omdat er 'heel veel mis gaat' in het huidige systeem.

'De overheid komt de banenafspraak niet na en gemeenten hebben te weinig geld. Werk komt niet van de grond. Plus we zien dat jongeren die vroeger konden doorstromen, nu thuis op de bank zitten', vat FNV-bestuurder Kitty Jong het samen.

'Al die ontwikkelingen bij elkaar maakt dat wij ons afvragen of de werkvoorziening in deze vorm wel werkt.'

'Idee is goed'

Daarmee wil Jong niet zeggen dat de Participatiewet nu mislukt is, benadrukt ze. 'Het idee achter de participatiewet is een groot goed en daar nemen wij zeker geen afstand van. Maar na vier jaar blijkt dat een grote groep buiten de boot valt.'

Daarom heeft FNV een proefballon opgelaten in de richting van de Tweede Kamer: laat de werkvoorzieingsschappen weer werken zoals voorheen. 'We roepen op om over een structurele oplossing na te denken', besluit Jong.

