Meisje uit Grootegast dat vermist was is seksueel misbruikt

Het destijds 12-jarige meisje uit Grootegast dat na haar vermissing in november vorig jaar in Den Haag werd teruggevonden, blijkt seksueel misbruikt.

Dat meldt Omroep West. Het meisje was drie dagen vermist en werd in een huis in Den Haag teruggevonden.

Voor de rechter

Het meisje dat nu 13 jaar oud is, werd toen 'in goede gezondheid' teruggevonden. Over een week moet een 18-jarige Hagenaar voor de rechter verschijnen, die in verband met haar vermissing was aangehouden.

Hij wordt door justitie voor misbruik berecht. De jongeman bevond zich in november in het huis waar ze teruggevonden is.