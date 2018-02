'Braal is een van de beste Donar-coaches ooit'

Voormalig Donar-speler en basketbalcommentator Hein Gerd Triemstra geniet met volle teugen van het Europese succes van Donar, dat zich woensdagavond plaatste voor de laatste zestien van de FIBA Europe Cup. 'Dat was bijzonder om mee te maken.'

Het geheim van Donar volgens Triemstra: 'De coachingstaf met Erik Braal en Meindert van Veen doet uitstekend werk. Vooral in de analyse. Maar ze hebben ook heel goed gerekruteerd.'

'Unieke prestatie'

'Vorig jaar zijn ze wat belangrijke spelers kwijtgeraakt aan de rijkere basketballanden. Maar ze hebben zich in de breedte versterkt en ook in de diepte. Dan zie je dat spelers opstaan. En er staat een heel vakkundige en solide organisatie omheen. Dat samen maakt zo'n unieke prestatie mogelijk.'

'Er was best veel twijfel'

Volgens Triemstra is de rol van coach Braal van groot belang. 'Er waren best veel mensen die twijfelden in zijn eerste jaar. Het was een moeilijk jaar, de rekrutering van spelers was ook niet geweldig. Maar ik denk dat de kenners nooit getwijfeld hebben, omdat ze wisten hoe hij zich heeft voorbereid op het hoogste podium waarop Donar acteert. En zo veel jaar later kunnen we zeggen dat het een van de beste coaches is die Donar heeft gehad.'

Loting

Om 11:00 uur is de loting voor de achtste finales. Triemstra: 'Het zou mooi zijn als dat een club is uit een van de warmere landen. Ik hoop voor de fans dat het geen Oost-Russische ploeg wordt. Hopelijk laat Donar in de volgende ronde hetzelfde spel zien en kan een volgepakt MartiniPlaza daarvan meegenieten.'

