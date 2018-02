Wat de Groningen Fanatics overkwam, gebeurt ook fans FC Eindhoven

Vorig jaar overkwam het de Groningen Fanatics en nu supportersgroep Ultras Eindhovia van FC Eindhoven: ze stoppen ermee na diefstal van de supportersvlag.

Het doek is waarschijnlijk ontvreemd door een rivaliserende supportersgroep van de Brabantse voetbalclub, schrijft het Eindhovens Dagblad. En het is een erecode dat een groep wordt opgeheven, als de vlag die als uithangbord van de identiteit wordt gezien gestolen is.

Straffen

Het doek van de Groningen Fanatics werd vorig jaar januari gestolen door fans van SC Heerenveen. Dat leidde uiteindelijk tot cel- en taakstraffen voor de daders.

