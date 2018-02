Olympisch gevoel heerst al bij basisscholieren Midden-Groningen

De Olympische Winterspelen starten vrijdag in Pyeongchang, maar het Olympische gevoel heerst al in onze provincie. Sportcentrum De Kalkwijck en het plaatselijke centrum zijn in Hoogezand decor voor een heuse Winter Olympiade.

Ongeveer duizend kinderen uit de hoogste klassen van de basisscholen hielden woensdag, samen met het voltallige college van B&W in Midden-Groningen, een openingsceremonie. Donderdag mogen de leerlingen zich uitleven op een overdekte kunstijsbaan, die op het plein voor het gemeentehuis is neergezet.

In contact met wintersporten

Mede-organisator Wim Smit is tevreden met hoe de Olympiade tot dusver verloopt. 'Met dit evenement proberen we zoveel mogelijk kinderen in contact te brengen met wintersporten. En het leuke is natuurlijk dat het ook aansluit bij de echte Spelen in Zuid-Korea.'

In totaal doen 1200 kinderen mee aan deze Spelen. 'Maar zij kunnen niet allemaal tegelijk op het ijs, dus we hebben ze in groepen verdeeld', legt Smit uit. 'Zo kunnen ze overdag ook nog in de schoolbanken terecht.'

Kunstijsbaan

De vorst had deze week grip op de provincie Groningen, maar de organisatie van de Winter Olympiade durfde het niet aan om speciaal een natuurijsbaan aan te leggen. 'Maar dat is ook niet zo gek', vervolgt Smit. 'Met dit project zijn we al een jaar bezig. Daarom hebben we niets aan het toeval overgelaten en een kunstijsbaan neergelegd.'

Skiën of snowboarden?

Ook groep 8 van de St. Antoniusschool in Sappemeer is op het ijs te vinden. Dat geldt ook voor David Roelfsema, Milan van der Ben en Tim Staal. 'Ik heb één keer eerder geschaatst. Het gaat redelijk, maar ik ben nog niet de beste schaatser hier', lacht David.

Milan vertelt dat hij dit jaar op wintersport gaat. 'Het wordt de eerste keer, maar ik weet nog niet of ik ga skiën of snowboarden.' Als de Winterspelen in Pyeongchang beginnen, zit Milan waarschijnlijk voor de televisie. 'Mijn oppas is een grote sportfan, vooral van schaatsen. Dan kijk ik ook mee', zegt hij. Ook Tim steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken: 'Ik doe normaal aan scouting, maar vandaag mogen we schaatsen, ook erg leuk!'

winterexperience

De Winter Olympiade krijgt vrijdag nog een vervolg. Smit: 'In twee twee sporthallen zijn wintergames georganiseerd met sporten en spelletjes. Zo staat floorball, een sport die lijkt op ijshockey, op het programma. Ook is er een winterexperience, waarbij je op een bewegende ondergrond op ski's staat. Op een scherm voor je zie je een afdaling op de piste, net echt. Ook dat wordt ongetwijfeld een leuke ervaring.'