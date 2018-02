Geen ijsbaan in Veendam 'maar we maken het hoe dan ook gezellig'

Het ijsbaantje op de Winkler Prins Passage in Veendam gaat definitief niet open. 'Het incidentje van twee nachten geleden is toch net te veel geweest', zegt initiatiefneemster Gerry Faber.

Vandalen trapten toen een gat in het afdekzeil, waardoor er een wak in het ijs kwam. 'De dikte van het ijs is niet voldoende en we kunnen de veiligheid van de kinderen niet garanderen. Jammer', zegt Faber donderdagmorgen.

'Het blijft heel mooi om te zien'

Het plan voor de ijsbaan komt uit de koker van een aantal Veendammer ondernemers. Hoewel de ijsbaan nu niet open gaat, houdt Faber de moed erin. 'We maken het hoe dan ook gezellig. IJs of niet.'

Er komt een tent met koek en zopie en warme worstjes. 'Ik zou zeggen: kom met ons vieren wat dit project in elk geval teweeg heeft gebracht. Het blijft gewoon heel mooi om te zien wat er hier is gebeurd.'

Gemeente is enthousiast

Want het enthousiasme is groot, benadrukt Faber. 'Iedereen is helemaal gek van dit plan. De gemeente heeft onwijs goed geholpen, ze staan hier elke ochtend met mij te checken of het kan of niet.'

Als er een nieuwe vorstperiode komt, kan er in Veendam wél geschaatst worden zegt Faber. 'Dan kunnen we het zo weer neerzetten.'

