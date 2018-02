'Carnaval in Ter Apel wordt van oudsher breed gedragen, dat maakt het bijzonder'

Ter Apel zet zich schrap voor het 53e carnaval. In aanloop ernaartoe betrekken De Kloosterwiekers iedereen bij het carnavalsfeest. Donderdag bezorgen leden van de vereniging fruitbakjes bij zieken en 80-plussers in het dorp.

Marc Jansma, Prins Marc de 1ste, vindt het carnaval in Ter Apel erg bijzonder, laat hij weten. 'Het is ooit uit katholiek oogpunt begonnen, maar wordt van oudsher ook breed gedragen door de hervormden en gereformeerden in het dorp. Mede dat maakt dit carnavalsfeest zo groot en saamhorig.'

Absurd

'We hebben dit jaar iets minder wagens dan vorig jaar, maar wel veel meer loopgroepen', blikt hij vooruit op het hoogtepunt - de optocht. 'Als het goed weer is, staan er dertigduizend mensen te kijken. Best absurd als je bedenkt dat er in Ter Apel 9.500 mensen wonen.'

'Geweldig dat we carnaval in Ter Apel kunnen uitdragen als volksfeest. Al dat enthousiasme, die belangstelling. Dat geeft je als carnavalsvereniging en als Prins een heel trots gevoel', laat Jansma weten.

Gezicht van De Kloosterwiekers

Als gezicht van De Kloosterwiekers zal Prins Marc de 1ste zich in aanloop naar carnaval - samen met vorst Ronald - op allerlei plekken melden om een gezellig praatje te houden. 'En we bezoeken ook allerlei mensen, één van onze favoriete bezigheden. Zo delen we later op de dag bakjes met fruit uit aan tachtig-plussers in het dorp. Mooi toch?'

Lees ook:

- Ook Carnavalsvereniging Ter Apel wil vrij tijdens carnaval

- 'Carnaval is een feestje van bed tot tent'

- Ter Apel maakt zich op voor de carnavalsoptocht