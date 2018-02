Waar kan je vandaag schaatsen in Groningen?

Het vriest en op meerdere plekken in onze provincie kan geschaatst worden op natuurijs. In dit overzicht zetten we voor je op een rij waar.

Oude Pekela

In Oude Pekala is de ijsbaan aan het Lidoplein vanaf 13:30 uur geopend. 'Er ligt een superijsbaan voor de kinderen', meldt de organisatie.

Noordlaren

De baan in Noordlaren is net als woensdag open voor het publiek. 'Het is al flink druk', meldt Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug. Hoe lang de baan open blijft, weet hij nog niet. 'We gaan door zo lang het kan.'

In de natuur

Ook op een aantal ondergelopen stukken in de natuur wordt geschaatst. Zoals op 't Roegwold.

Schaatsen op 't Roegwold (Video: Roelof Gort)



Nieuw-Buinen

Net over de grens in Drenthe wordt ook geschaatst, want de ijsbaan in Nieuw-Buinen is geopend.

De baan in Nieuw-Buinen (Beeld: Sebastian Smid)



Geen ijsbaan in Veendam

In Veendam is het niet gelukt de ijsbaan aan de Winkler Prins Passage te openen, nadat vandalen eerder deze week de ijsvloer vernielden.

Weet jij ook een ijsbaan die open is? Meld het ons via redactie@rtvnoord.nl