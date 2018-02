Donar treft Cluj opnieuw in Europe Cup

Brandyn Curry in actie in de eerdere wedstrijd tegen Cluj Napoca. (Foto: JK Beeld)

De basketballers van Donar moeten het in de achtste finales van de Europe Cup opnieuw opnemen tegen het Roemeense U-BT Cluj-Napoca.

Twee keer winst

De Groningers wonnen onlangs in de tweede poulefase van de Europe Cup twee keer van Cluj. In Roemenië werd het 73-77. In Groningen werd zelfs met 20 punten verschil gewonnen (92-72).

Donar bereikte woensdagavond voor het eerst de laatste zestien van Europa door Mons te verslaan in eigen huis.

Data

Het eerste duel wordt op woensdag 7 maart in Roemenië gespeeld. De return is een week later in MartiniPlaza.

Lees ook:

- 'Braal is een van de beste Donar-coaches ooit'

- Donar boekt historische zege en is door in de Europe Cup