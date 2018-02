Lopend Vuur: Ik zet geld op de bank voor later

Ruim de helft van de Nederlanders is tevreden over het bedrag aan vrij te besteden spaargeld dat ze bezitten. Dat blijkt uit onderzoek van ING. Nergens in Europa is dat percentage zo hoog.

Uit het onderzoek blijkt ook dat we wij liever sparen dan geld uitgeven. In Frankrijk is het andersom. Daar zegt 58 procent van de ondervraagden geld uitgeven fijner te vinden dan sparen. Volgens de onderzoekers bevestigen wij met de uitkomst van het onderzoek het cliché dat we in Nederland zuinig zijn.

Overigens is het het bedrag aan vrij besteedbaar spaargeld in Nederland wel lager dan in andere landen. Dat heeft te maken met ons pensioensysteem, waardoor het pensioengeld vastzit in een pensioenfonds.

