Politie: 'Elke kans om verdwijning Jolanda Meijer op te lossen, grijpen we aan'

'Het is niet altijd zichtbaar. Nieuwe informatie over de verdwijning van Jolanda Meijer wordt altijd bekeken. Want het kan zomaar een puzzelstukje zijn dat leidt tot de oplossing.' Dat zegt woordvoerder Sylvia Sanders van de politie naar aanleiding van de uitlatingen van de moeder van Jolanda, Tiny Meijer uit Aduard.

Meijer heeft geen vertrouwen meer in het coldcaseteam van de politie. Ze zegt dat de politie waarschijnlijk niets heeft gedaan met een brief uit 2015 met mogelijke informatie over waar ze is. Jolanda Meijer is twintig jaar geleden verdwenen. Sinds 7 februari 1998 is ze spoorloos.

In de brief die de moeder gisteren liet zien wordt een aantal namen genoemd van mensen die volgens de schrijver meer van de zaak zouden weten, maar net als vele andere tips die de politie in het verleden heeft gehad is dat geen bewijs dat ze ook maar iets met de zaak van doen hebben.

Doorgespit

De politie zegt dat het dossier van Jolanda allerminst gesloten is. Sylvia Sanders: 'Het coldcaseteam heeft het dossier van a tot z doorgespit. Er is met een onafhankelijke blik naar gekeken en periodiek wordt het dossier weer opengeslagen. Anno 2018 zijn er weer andere technieken beschikbaar. Vandaar dat we er telkens weer naar kijken.'

We zullen er tot in den treure mee doorgaan Sylvia Sanders - politiewoordvoerder

'Geen zaak waar we meer aandacht aan hebben besteed'

'Als er nieuwe informatie is dan zal dat worden onderzocht', zegt de politiewoordvoerder. 'Maar we kunnen niet zomaar mensen aanhouden die op een brief staan. Die brief hebben we ook onderzocht en daar is niks uitgekomen. Maar neem maar van mij aan dat er geen zaak is waar we meer aandacht aan hebben besteed. En we zullen er tot in den treure mee doorgaan. Elke kans om deze zaak op te lossen, grijpen we aan'

Op bezoek

Sanders begrijpt de frustratie van de moeder van Jolanda. 'We houden contact met haar. Minimaal één keer per jaar gaan we bij haar op bezoek of we hebben telefonisch contact.'

Lees ook:

-Moeder Jolanda Meijer: 'Ik ga door tot het bittere eind'

-Twintig jaar vermist: wat is er gebeurd met Jolanda Meijer?

-Zoektocht Jolanda: 'Mijn gevoel zegt dat de politie hier niks gaat vinden'

-Politie zoekt tussen Muntendam en Zuidbroek naar lichaam Jolanda Meijer (update)