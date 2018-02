Deel dit artikel:











Leek heeft geen geld meer voor zonnepanelen Zonnepanelen (Foto: RTV Noord)

Het subsidiepotje voor zonnepanelen in de gemeente Leek is leeg. Leek had een half miljoen uitgetrokken voor woningeigenaren die willen investeren in duurzaamheid. Twee ton daarvan was voor panelen, maar dat geld is nu op.

Vanaf 1 december kon men aanvragen indienen, dat is 39 keer gebeurd. 'Het grootste deel daarvan was voor zonnepanelen', aldus de gemeente. Duurzaamheid Voor overige duurzaamheidsmaatregelen is nog wel geld beschikbaar. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld dak-, vloer-, gevel en muurisolatie, zonnecollectoren, warmtepompen en groene daken. De lening kan worden aangevraagd via een digitaal aanvraagformulier. Op de website van de gemeente staat meer over de lening. Lees ook: - Leek trekt half miljoen uit voor verduurzaming