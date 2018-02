Donar-coach na loting: 'Het wordt nog een hele kluif'

De basketballers van Donar treffen in de achtste finale van de FIBA Europe Cup oude bekende Cluj, waarvan al twee keer werd gewonnen. Maar coach Erik Braal hangt de vlag nog niet uit. 'Het wordt nog wel een hele kluif.'

'Het is een goed team. Zeker de eerste keer hadden we er de handen vol aan. Thuis in MartiniPlaza hadden we het iets makkelijker', zegt Braal.

'Sportief gezien een kans'

'Sportief gezien is het voor ons een kans, we hebben twee keer van ze gewonnen. Dus het is wel echt een kans om door te gaan naar de kwartfinale.'

Maar voor de supporters had Braal liever een andere tegenstander gezien. 'Je baalt wel een beetje, want voor de fans is het niet het mooiste affiche. Je speelt liever tegen een team waar je nog niet tegen gespeeld hebt.'

7 maart eerste duel

Op 7 maart is de eerste wedstrijd, waarschijnlijk bij Cluj in Roemenië. 'Maar dat is nog een beetje afhankelijk van de zalen', zegt Braal. 'Het zou ook nog kunnen dat we eerst thuis spelen. De clubs zijn ermee bezig om dat allemaal uit te vogelen.'

Chase Fieler

Hoewel het dus 'een hele kluif' wordt, kijkt Braal toch al stiekem naar de kwartfinale. Als Donar doorgaat, stuit het op de winnaar van de tweedstrijd Oostende-Mornar Bar.

'En Oostende is een heel goed team, ik verwacht dat die wel gaan winnen. En dat betekent dat Chase Fieler terugkomt in MartiniPlaza, dus dat is wel heel leuk.' Fieler verruilde Donar afgelopen zomer voor de recordkampioen van België.

