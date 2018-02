Moment suprême nadert voor praalwagenbouwers: 'Altijd een spannend moment'

De voorbereidingen op carnaval in Ter Apel zijn in volle gang. Zaterdag vindt de groots opgezette carnavalsoptocht plaats: hét moment suprême voor de bouwers van de praalwagens.

In diverse loodsen in en om Ter Apel wordt vandaag en morgen een laatste hand gelegd aan diverse praalwagens. voor Erik Winkel en Arjan Waalkens van Scouting Ter Apel is dat niet anders. 'Het thema van onze wagen is In De Lucht. Daarbij hebben we ons laten inspireren door de Disney-animatiefilm Up', verklapt Erik, terwijl hij een blik over de wagen werpt.

Tipje van de sluier

Hij geeft ook alvast een tipje van de sluier over wat toeschouwers zaterdag kunnen verwachten. 'Eerst komt de zeppelin voorbij rijden en daarachter vliegt een vliegtuig, gevolgd door een huis. Daarna komt er nog een grote luchtballon aan. De leden van onze scoutinggroep lopen daaromheen, met een grote ballon boven het hoofd', klinkt het mysterieus.

Plan van aanpak

De kleurrijke praalwagen van de scouts ziet er indrukwekkend uit. Toch blijft het tweetal er bescheiden onder. Arjan: 'We zijn pas ergens in november begonnen met het schetsen van ideeën', vertelt Arjan lachend. 'Toen we het met elkaar eens waren, zijn we met dertig man gestart om een ruwe constructie te bouwen. Daaroverheen werd een laag foam gewikkeld, gevolgd door papier-maché. Daarna konden we beginnen met verven.'

'Terwijl je aan het bouwen bent, komen vaak nog genoeg leuke ideeën bovendrijven die tussentijds worden uitgevoerd', vervolgt hij zijn uitleg. 'En dan ontstaat er vanzelf iets moois.'

Getest

Zaterdagochtend wordt vlak voor de optocht - die om 14.00 uur start - getest of de praalwagen klaar is voor het hoogtepunt van carnaval. 'Het is altijd een spannend moment om te zien of alles werkt. Maar wij gaan uiteraard van het positieve uit', besluit Erik zelfverzekerd.

