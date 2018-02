PvdA Delfzijl maakt zich zorgen om busverbinding naar OZG

Als het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda de deuren opent en de bestaande locaties in Delfzijl en Winschoten dicht gaan, hoe is het openbaar vervoer voor de patiënten dan geregeld? Dat wil de PvdA-fractie Delfzijl weten van de gemeente.

'We krijgen er veel vragen over binnen, vooral van oudere mensen', zegt fractievoorzitter Janny Volmer.

'Geen optie'

Patiënten die vanuit Delfzijl met de bus naar Scheemda willen, moeten via Winschoten. 'Die bus rijdt één keer per uur. En in Winschoten moet je wachten op je aansluiting', zegt Volmer. 'Dat is voor ons geen optie.'

'Goede gezondheidszorg in de regio is belangrijk, maar ook dat mensen er kunnen komen. Het gaat om de meest kwetsbare mensen uit de samenleving. Ouderen, of minima die geen auto hebben.'

Volmer rekent er overigens niet op dat er een rechtstreekse buslijn wordt geopend. 'We snappen best dat je geen buslijn laat rijden als het om kleine groepen gaat, maar dan moet er een andere oplossing komen.'

