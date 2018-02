Wat te doen met de lijstduwer

Op de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen (over veertig dagen )staat onderaan nogal eens een bekende Groninger of een landelijk kopstuk. Waarvan het vaak niet de bedoeling is dat hij of zij daadwerkelijk in de raad komt, maar wel stemmen trekt. Is dat geen volksverlakkerij, Beter Weters?

Uithangbord

Lijsttrekker, lijstduwer, er tussenin, voorkeurstemmen: ik heb het allemaal mee mogen maken. De discussie over de lijstduwer is een terugkerend feestnummer, maar wie op de laatste plek staat wordt dus duidelijk niet geacht de kar te gaan trekken!

Die plek is een bijzondere: een dankjewel voor bewezen diensten, of een uithangbord: ook ik steun deze club! Dat ook daarop stemmen binnen kunnen komen, is logisch, maar zolang volstrekt duidelijk is dat de lijstduwer niet beschikbaar is voor 'actieve dienst', is het begrip volksverlakkerij niet aan de orde.

Ouwehoeren

Mij lijkt meer aandacht voor de top van de lijst, de aanstaande volksvertegenwoordigers immers, veel zinniger: eerlijke verdeling man/vrouw, kennisgebieden, beschikbare tijd, leeftijd, opleiding en/of afkomst zijn allemaal selectiecriteria die bijzonder serieus genomen moeten worden. Dat geeft dan alle ruimte om over die duwer, desgewenst, wat te ouwehoeren...

Kritiek groeit

De kritiek op het systeem van lijstduwers, die niet in de raad of Staten willen, neemt de laatste tijd sterk toe. Terecht. Het systeem is niet transparant en de kritiek op het zogenaamde 'partijkartel' dat hiervoor verantwoordelijk is, groeit ook. Hoe zit het ook alweer? De stembureau's van de gemeenten maken de lijstvolgordes, de politieke partijen de naamvolgordes op die lijsten.

Vertroebeld systeem

De laatste zijn dus verantwoordelijk voor het plaatsen van de lijstduwers, die wel gekozen, geen zetel in ontvangst willen nemen. Dit belemmert het zicht van de kiezer. Spijtig, zeker nu het kiezen in het stemhokje persoonlijker wordt. Het wordt tijd dat kabinet en de Kamer naar dit vertroebelde systeem kijken, waardoor de kiezer hopelijk meer duidelijkheid krijgt.

Polderoplossing

De term lijstduwer is een fantastische polderoplossing. In plaats van 'hekkensluiters' geven we de laatste plek weg aan een bekende stemmentrekker. Voor mij is het duidelijk dat een lijstduwer niet zelf gekozen wil worden, anders stond zij of hij wel op een andere plek. Blijkbaar is dat niet voor iedereen duidelijk. Om die reden pleit ik al jaren voor het opstellen van lespakketten voor het basis- en middelbaar onderwijs.

Grapje!

Hiermee moet nieuwe kiezers geleerd worden wat de positie van een lijstduwer is. Waarom hij of zij daar staat en dat een stem op die persoon voor de partij in kwestie is en niet een echte voorkeursstem is. Grapje uiteraard. Wat mij betreft gewoon houden hoe het is en hier niet over zeuren!

Steun prominenten

Natuurlijk kun je bij bekende lijstduwers soms twijfelen of het meer is dan een PR-stunt. Toch vind ik het goed als maatschappelijk leiders en prominenten hun steun uitspreken voor de partij waar ze actief lid van zijn. Zo heeft mijn partij bijvoorbeeld zangeres Kira Dekker in Oldambt en een ervaren wethouder als Hennie Hemmes in Pekela als lijstduwer.

De betrokkenheid moet oprecht zijn. En wat vooral essentieel is: lijstduwers moeten aangeven dat een stem op hen een stem is voor de partij voor wie ze op de lijst staan. Dat ze geen eigen agenda hebben.

Stemt op een partij

Uiteindelijk stem je als kiezer namelijk op een partij – op een ideologie en een verhaal – niet op een persoon. Nog beter is als kandidaten van tevoren aangeven dat de volgorde van de kandidatenlijst wordt aangehouden bij de zetelverdeling. Dan ga je echt volksverlakkerij, kiezersbedrog en persoonlijke campagnes tegen. En dat zijn grotere problemen dan welgemeende lijstduwers.

Goede zaak

De meeste politieke partijen zetten op de onderste plaats(en) van de lijst bekenden binnen de partij of samenleving. Soms zijn het ex-politici of andere lokale bekendheden die tot de verbeelding spreken of hebben gesproken en die op deze manier duidelijk maken dat ze de partij een warm hart toedragen.

Dat is een goede zaak. Het is wel netjes om van tevoren duidelijk te maken of deze mensen, als ze worden verkozen, ook plaats zullen nemen in de vorm van volksvertegenwoordiging waar ze voor gekozen zijn.

Lijstvolgorde

Ik ga er vanuit dat de partij goed heeft nagedacht over de volgorde van de lijst en hoop dan ook dat deze keuze wordt gevolgd door de kiezer, maar het is uiteindelijk de kiezer die het bepaalt. Een samenstellingscommissie doet er goed aan daar rekening mee te houden.

Kiezer is niet dom

De lijstduwer is van alledag en van alle politieke partijen. Een lijstduwer is een bekend persoon die zijn of haar sporen heeft verdiend in het maatschappelijk leven. En laat zien betrokken te zijn bij het wel en wee van de partij waarvoor men op de lijst staat. Een kiezer is niet dom en zal niet op de persoon stemmen omdat die toevallig bekend is maar weloverwogen op een partij.

Niets mis mee

Wel ben ik van mening dat de persoon helder moet aangeven wel of niet in de raad te willen. Dan ontstaat er ook geen kiezersbedrog. De partij heeft belang bij een lijstduwer en daar is in mijn beleving niets mis mee, als men maar open is over het wel of niet plaatsnemen in de raad.