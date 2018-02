Deel dit artikel:











Politie hoort ouders en kinderen in zedenzaak Oude Pekela (Foto: Archief RTV Noord)

De politie is volop bezig met het onderzoek naar de zedenzaak in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela. Maandag viel een man daar zeven kinderen lastig.

De kinderen zaten daar bij elkaar in een ruimte, maar wat er precies is voorgevallen willen de autoriteiten niet zeggen. Gesprekken Volgens woordvoerder Sylvia Sanders van de politie zijn er gesprekken met de ouders van de kinderen en ook met de kinderen wordt gesproken. 'We praten afzonderlijk met de kinderen. Ook zonder dat er ouders bij zijn. Dat gebeurt natuurlijk heel zorgvuldig.' Sanders heeft geen idee hoe lang het onderzoek nog gaat duren. Er is nog geen verdachte in beeld en er hebben zich ook niet meer kinderen gemeld. Lees ook: -Kinderen lastiggevallen in Oude Pekela (update)