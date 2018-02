Ledental politieke partijen flink in de plus

Vorig jaar is het aantal leden van partijen in de Tweede Kamer flink gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen.

De partijen kregen er 28.049 leden bij, een groei van 9,7 procent. In totaal zijn nu 317.325 mensen lid van een partij die vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer.

Groeiers

De grootste groeier (met 21.000 nieuwe leden) is het Forum voor Democratie. Verder zag de Partij voor de Dieren haar ledenaantal met ruim een kwart groeien (25,6 procent). Ook GroenLinks kreeg veel meer leden (21,6 procent).

Ook bij D66, ChristenUnie, DENK, SGP en VVD kwamen er vorig jaar partijleden bij. Van deze groep partijen was de aanwas bij D66 met 9,7 procent het grootst.



Dalers

Minder leden waren er voor SP (min 7,9 procent), CDA (min 4,4 procent), PvdA (min 2,4 procent) en 50PLUS (met een verlies van 1,6 procent).

Zo'n 2,5 procent van de bijna 13 miljoen kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer is lid van een politieke partij.

