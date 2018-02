Arriva hoopt dat wifi-problemen in nieuwe treinen minder zijn: 'Bekend probleem'

Arriva erkent dat er problemen zijn met de wifi-verbindingen die door de vervoersmaatschappij in de treinen worden beloofd. Vooral in de landelijke gebieden kunnen passagiers moeilijk of helemaal geen verbinding maken.

'Het is een bekend probleem', stelt Arriva-woordvoerder Joyce de Vries-Pieterman. 'Vooral de lijnen die door landelijk gebied rijden, zoals bijvoorbeeld Groningen-Roodeschool, hebben er last van. Dat komt omdat er daar ook voor de treinen geen ontvangst is.'

Nieuwe treinen

Vanaf 2020 rijdt Arriva met nieuwe treintoestellen. De Vries-Pieterman hoopt dat de problemen dan minder zijn: 'We zijn aan het kijken of we het dan beter kunnen inrichten en dat de problemen minder zijn. Tot die tijd vragen we reizigers om de wifi te gebruiken waarvoor we het hebben: een mailtje lezen of een berichtje versturen. Dus niet films gaan streamen of grote bestanden te downloaden.'

Kaartautomaten op XP

Terwijl Arriva bezig is met het verwisselen van de incheckpaaltjes op alle stations, is het nog een paar maanden wachten tot ook de kaartautomaten worden vervangen. Die automaten hebben het verouderde Windows XP als besturingssysteem en de leverancier levert geen ICT-ondersteuning meer.

'Maar dat is volledig veilig', aldus woordvoerder Ingrid Heijman van Arriva. 'Het systeem van de automaten is volledig geïsoleerd van onze andere systemen, zodat het geen problemen kan veroorzaken.'

Storing Winsum

'We hebben ervoor gekozen om er niet meer in te investeren omdat de nieuwe automaten vanaf april worden geïnstalleerd', vervolgt De Vries-Pieterman. 'En als er eentje een storing heeft, zoals bijvoorbeeld recent op station Winsum, kunnen we die meestal ook zelf verhelpen. Dat hebben we dan ook gedaan.'

'Mochten we onverhoopt een storing hebben, dan vragen we reizigers om tijdelijk van de NS-automaat gebruik te maken. Op die manier kan het nooit zijn dat een reiziger geen geldig vervoersbewijs heeft.'

Storing bij de kaartautomaat in Winsum.



