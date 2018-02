Donar raakt thuisvoordeel tegen Cluj kwijt

De basketballers van Donar kunnen de return in de achtste finales van de Europe Cup tegen Cluj niet in MartiniPlaza spelen, vanwege de opbouw van een beurs.

Donar speelt hierdoor het liefst de eerste wedstrijd op dinsdag 6 maart in MartiniPlaza en een week later de return in Roemenië. Zo verliezen de Groningers het thuisvoordeel.

'Lastig'

Eerder dit seizoen speelde Donar al een Europese wedstrijd in Leeuwarden tegen Estudiantes en in Leek tegen Le Portel, maar wederom buiten MartiniPlaza een thuiswedstrijd spelen heeft niet de voorkeur van de club.

'Het was een lastige afweging, die al een poos geleden gemaakt is. Maar wij vinden het voordeel groter wanneer we in MartiniPlaza kunnen spelen, dan dat we een week later bijvoorbeeld in Leek zouden spelen. Het verzoek is ingediend bij de FIBA en bij Cluj en die moeten hier nog mee instemmen', aldus secretaris Gert-Jan Swaving.

Richting finale geen problemen

Mocht Donar verder gaan in het toernooi, en misschien zelfs wel de finale halen, dan zijn er verder geen problemen meer met betrekking tot de beschikbaarheid van MartiniPlaza. 'Daar kijken we natuurlijk ook alvast naar. We moeten overal rekening mee houden, zodat we niet voor verrassingen komen te staan', besluit Swaving.

Twee keer winst

In de poulefase wist Donar overigens zowel uit als thuis te winnen van Cluj. In Roemenië werd het 73-77. In Groningen werd zelfs met 20 punten verschil gewonnen (92-72).

Lees ook:

- Donar-coach na loting: 'Het wordt nog een hele kluif'

- Donar treft Cluj opnieuw in Europe Cup

- 'Braal is een van de beste Donar-coaches ooit'

- Donar boekt historische zege en is door in de Europe Cup