Knoalsters uit de bijstand schilderen de Rode Loper met contract op zak

Of ze langdurig aan de slag kunnen, is nog even afwachten, maar feit is dat vijf inwoners van Stadskanaal uit de bijstand zijn gehaald en per 1 maart een contract op zak hebben als schilder. De ondernemers die hun nek uitsteken zijn blij.

Hun eerste project als betaalde schilder is ook al bekend: de Rode Loper, de prominente fietsbrug over de N366, is aan een schildersbeurt toe. Dat de vijf voormalig bijstandsgerechtigden vanaf 1 maart een arbeidscontract hebben, is te danken aan een samenwerking tussen Zandstra Schilderwerken, Sealteq en het detacheringsbureau M-Ployee, onder toeziend oog van de gemeente Stadskanaal.

Vijf doorstromers

Het traject wat daaraan vooraf ging, duurde een jaar. In het voorjaar van 2017 zijn er veertien kandidaten geselecteerd vanuit het Trainings- en Diagnosecentrum, om te kijken of het vak schilder bij ze past. Vier vielen er af, waarna er tien de basisopleiding schilderen gingen volgen. Van die tien stromen er nu vijf door naar een baan.

'Vooraf geen goed beeld'

Een van de werkgevers die er tijd en geld in heeft gestoken is eigenaar Bert Eling van Zandstra Schilderwerken. 'Vooraf had ook ik geen goed beeld van mensen in de bijstand', zegt hij. 'Ik dacht dat er uit deze groep onvoldoende talent te halen was. Maar ik houd er nu vijf nieuwe vakmensen aan over, die vanaf 1 maart een contract hebben en voor mij aan de slag gaan. Zij gaan nu werken aan de Rode Loper. Ik ben hier heel blij mee. Ook de mensen in de bijstand hebben we nodig, want we komen vakmensen tekort.'

Vakmensen

Dat ziet ook Martin van der Leest, directeur van Sealteq en mede-aandeelhouder van detacheringsbureau M-Ployee. 'Ook wij hebben een groot tekort van vakmensen, vandaar dat we geloven in dit project. Dit is de tweede groep die wordt opgeleid. In 2016 waren er zeven mensen geselecteerd, daar zijn er drie van overgebleven. Nu zijn er weer nieuwe vakmensen bij, die voor zowel Zandstra als ons een structurele invulling geven aan ons personeelsbestand.'

Werk met behoud van uitkering

De zes bijstandsgerechtigden die deze donderdag hun schildersdiploma krijgen zijn blij. Zij zaten een jaar geleden nog thuis, en hebben het afgelopen jaar geïnvesteerd in zichzelf. Ze werkten met behoud van uitkering, kregen een opleiding van de gemeente en de bedrijven en vijf van de zes tekenen binnenkort een detacheringscontract bij M-Ployee. Zij gaan, met dat contract op zak, de Rode Loper een nieuw kleurtje geven. De zesde gediplomeerde is nog niet zo ver.

Ik heb het werken gemist David Hempen

'Enorm blij'

Dat ze blij zijn, is duidelijk. 'Ik ben enorm blij dat ik weer in het arbeidsproces zit', zegt de 48-jarige Piet Bouwmeester. 'Zo ben ik van de uitkering af. Het schilderen leren was een hele uitdaging, maar het is goed verlopen.' Zijn leeftijdsgenoot David Hempen denkt er ook zo over. 'Ik heb het werken gemist. Ik ben blij dat mij deze kans is geboden. Dit was een heel belangrijke stap, want ik wist niet hoe ik uit de uitkeringssituatie had moeten komen.'

De 25-jarige Fabien Nyandwi werkte her en der via uitzendbureaus. 'Dan weer drie maanden hier, dan weer daar. Daar word je wel moe van. Nu kan ik echt aan de slag.'

Stellig

Of zij na een half jaar schilderen er echt vast werk aan overhouden, moet blijken. De ondernemers zijn stellig: je bent de regisseur van je eigen loopbaan. 'Maar als ze het goed doen, dan hou ik ze zeker', zegt Eling. 'Want nogmaals, de echte vakkrachten zijn niet te vinden. Daarom ben ik ook zo blij met deze nieuwe schilders.'