Thuis trainen voor operatie om complicaties te voorkomen

Niet fitte patiënten die in het UMCG een grote buikoperatie moeten ondergaan, gaan thuis trainen om fitter te worden voor de operatie. Het gaat om een onderzoeksproject waarvoor 24 patiënten zijn geselecteerd.

De patiënten moeten geopereerd worden aan een tumor in de lever of alvleesklier. Door een slechte conditie hebben ze een hoger risico op complicaties. 'Een grote operatie kun je vergelijken met het ongetraind lopen van een marathon', zegt Joost Klaase, hoogleraar en leverchirurg in het UMCG.

Fietstrainer

'Hoe beter voorbereid je aan de start verschijnt, hoe beter het verloopt. Daarbij willen we patiënten die dat nodig hebben, graag helpen'.

De geselecteerde patiënten krijgen thuis een fietstrainer en moeten vier weken aan hun conditie werken onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Helft minder complicaties

Klaase deed eerder onderzoek in Medisch Spectrum Twente naar patiënten met darmkanker en patiënten met endeldarmkanker die een trainingsprogramma in een fysiotherapeutpraktijk volgen.

Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar de eerste resultaten zijn erg positief. 'Uit een Spaanse studie is gebleken dat in de kwetsbare groep patiënten het risico op complicaties na een grote buikoperatie met de helft vermindert', zegt Klaase.