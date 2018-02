Jumbo-ondernemers verhuizen van Drachten naar Groningen

De voormalige graansilo in Groningen (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het hoofdkantoor van 14 Jumbo-winkels in Groningen en Friesland verhuist van Drachten naar Groningen. Het trekt daar in de voormalige graansilo op de kop van de Oosterpoort.

Het gaat om franchise-organisatie De Maripaan Groep van ondernemers Anrico Maat en Paul Papo. Zij hebben momenteel 14 Jumbo-supermarkten in Groningen, Haren, Bedum, Surhuisterveen en Drachten. De Maripaan Groep heeft de ambitie om verder door te groeien.

Zwaartepunt

Omdat het zwaartepunt van de activiteiten nu in en om Groningen ligt, besloot Maripaan om de oude graansilo te kopen en zich daar te vestigen.



Horeca

In het hoofdkantoor werken tien tot twaalf mensen. Zij worden ondergebracht in een kantoorruimte die in de graansilo wordt gemaakt. Op de begane grond van het beeldbepalende pand blijft horeca gevestigd.

De Maripaan Groep wil het komend voorjaar verhuizen.