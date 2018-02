Curatoren onderhandelen over doorstart winkels Kijkshop

De curatoren van Kijkshop voeren gesprekken met 'enkele grote retailpartijen' over de overname van een aantal vestigingen. Dat melden de curatoren van de failliete winkelketen donderdag.

Onder de geïnteresseerde partijen, waarvan de namen niet worden genoemd, bevindt zich ook een buitenlandse partij. Zij willen elk meer dan tien vestigingen overnemen. 'Als het lukt om met ze tot overeenstemming te komen, gaan de betreffende vestigingen verder onder de formule van de nieuwe eigenaar en dus niet meer als Kijkshop', aldus curator Marike Boersen.

Onderhandelingen

Of de Kijkshop- vestigingen in Groningen en Winschoten daarbij zijn is nog niet bekend. 'We zitten midden in de onderhandelingen en uiteraard hopen we er spoedig uit te zijn', zegt Boersen.

Executieverkoop

Eind januari openden vijftig van de ongeveer zestig winkels die eerder waren gesloten. Daar vindt nu een executieverkoop plaats, waaronder die in Groningen. 'Die verloopt goed', aldus de curator.

