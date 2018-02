Deel dit artikel:











OZG: 'Er rijdt wel degelijk een rechtstreekse bus vanuit Delfzijl' Janny Volmer (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen begrijpt de zorgen van de PvdA-fractie in Delfzijl over de busverbinding naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda niet.

Patiënten die vanuit Delfzijl met de bus naar Scheemda willen, moeten via Winschoten, stelt fractievoorzitter Janny Volmer. 'Die bus rijdt één keer per uur. En in Winschoten moet je wachten op je aansluiting. Dat is voor ons geen optie.' Lijn 119 Maar dat klopt niet, meldt een woordvoerder van het ziekenhuis. En inderdaad: Qbuzz-lijn 119 rijdt van Delfzijl naar Winschoten, via... Scheemda. Volmer zegt er niet vanaf te weten. 'Volgens onze informatie is het met een overstap.' Lees ook: - PvdA Delfzijl maakt zich zorgen om busverbinding naar OZG