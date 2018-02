Geduld Oldambt op: ambtenaren niet naar Hema-pand

De ambtenaren van de gemeente Oldambt worden niet in de Hema van Winschoten gehuisvest. (Foto: Google Streetview)

Het plan om de ambtenaren van de gemeente Oldambt op de bovenverdieping van de Hema te huisvesten is van de baan.

Richard Hensen, bedrijfsleider van het warenhuis, wil naar eigen zeggen graag meewerken aan de plannen, maar volgens de gemeente hebben de onderhandelingen te lang geduurd. Hensen laat weten onaangenaam verrast te zijn met het nieuws dat hem woensdag is meegedeeld.

Verrast

De gemeente wil het stadshart van Winschoten aanpakken en een onderdeel daarvan is het maken van een centrale plek voor ambtenaren. Op dit moment werken de ambtenaren van de gemeente Oldambt op vier verschillende locaties: op drie plekken in Winschoten en in het oude gemeentehuis van Scheemda.

De bovenverdieping van de Hema gebruiken voor het ambtenarenapparaat leek de gemeente een ideale uitkomst. Daarvoor was medewerking nodig van Hensen.

Die laat op zijn beurt weten dat hij goede gesprekken heeft gevoerd met ambtenaren en nog steeds zeer positief tegenover de plannen staat. 'Ik was daarom ook onaangenaam verrast toen ik woensdagmiddag te horen kreeg dat de gemeente mij niet meeneemt in de plannen', zegt Hensen.

Geduld op

Maar het geduld van Oldambt is op. Wethouder Kees Swagerman: 'Hensen staat hier al anderhalf jaar positief in, dat vinden wij nu lang genoeg duren. De deadline voor deze beslissing was 5 februari, maar er staat nog onvoldoende zwart op wit. Wij moesten nu een knoop doorhakken.'

Poort van Winschoten

De plannen met de Hema maken deel uit van het project 'De Poort van Winschoten.' Het doel van het project is om het stadshart van Winschoten een kwaliteitsimpuls te geven, waardoor het de tweede koopstad van Groningen blijft.

De Hema-plannen vallen weg, de overige plannen gaan wel gewoon door. Dat betekent dat de voormalige bibliotheek en de leegstaande supermarkt achter de Hema tegen de grond gaan. Daar worden vervolgens zes stadswoningen gebouwd.

Oplossing ambtenaren

Er ligt al een oplossing voor het organiseren van de ambtenaren. De gemeente gaat een pand bouwen op het terrein naast de Hema. Daar kunnen de ambtenaren gehuisvest worden.

