Rondje Groningen: 'We zullen ze laten beven'

'Smakeloos!' Een spandoek in De Kuip in Rotterdam valt volledig verkeerd in Groningen. Dat - en meer - in Rondje Groningen vandaag:

1) Smakeloos!

Elke ploeg die tegen Feyenoord speelt hoor: ''We zullen ze laten beven, ze zullen wat beleven. Feyenoord, Feyenoord, Feyenoord, ole.

De Rotterdammers hebben er voor de wedstrijd vanavond een spandoek van gemaakt. En dat liet Fox vast even zien (en verwijderde later weer de tweet), waarop de FC reageerde: 'Smakeloos!'

Maar de Feyenoorders vinden het dan weer jammer:



2) Boem of knal



Mark Stoter zat te schudden achter zijn bureau vanmiddag, en hij was niet de enige. Een maand na de beving in Zeerijp trilde de grond onder Loppersum. De beving had een kracht van 2.0 op de Richterschaal.

Wist je trouwens dat we een overzicht hebben van alle bevingen zwaarder dan 2.0? Tik hier.



3) Hoe Ganzedijk werd gered van de bulldozer

'In februari 2008 werd Ganzedijk landelijk nieuws. Het Oost-Groningse gehucht zou compleet van de kaart worden geveegd. Nu, tien jaar later, zijn er vlindertuinen, een 'social sofa' en plannen om gezamenlijk te gaan koken.' Een prachtig verhaal over Ganzedijk in dagblad Trouw.



4) Journalist van het jaar

Dagblad van het Noorden collega's Maaike Wind, Jantina Russchen en Mariam Haije waren genomineerd als 'Journalist van het jaar', voor hun project 'Het Verdwenen Groningen'.

Ze hebben niet gewonnen helaas, maar neem even de moeite en bekijk de database met alle gebouwen die door de gaswinning verloren zijn gegaan: hetverdwenengroningen.nl.

De winnaars waren:



5) Gewoon thuis

'Steeds opnieuw verschijnen er prachtige filmpjes over de mooie verstilde (wierde-)dorpjes, het werelderfgoed en het prachtige Hoogeland. (...) Maar wat onderbelicht blijft (...) is dat er in al die prachtige dorpen, huizen staan die dringend onderhoud en verbetering behoeven', schrijft burgemeester Marijke van Beek, burgemeester van Eemsmond in de GIC.

6) Over de hele wereld

Groningers over de hele wereld. RUG alumnus Jorieke van der Stelt is tropenarts en werkt in Papua New Guinea en kreeg bezoek van Floortje Dessing.



7) Nog eem scheuveln?



Volgens Harma is het vrijdag hoogstwaarschijnlijk de laatste kans dat je kunt schaatsen. Daarna houdt het wel op met vriezen. Maar! Je kunt naar:



8) Het dak erop!

De bouw van het Groninger Forum loopt nog steeds op rolletjes.



