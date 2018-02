Deel dit artikel:











Oud-burgemeester bemiddelt in MTB-ruzie (Foto: Jos Schuurman (FPS))

Voormalig burgemeester van de gemeente Pekela, Meindert Schollema is als bemiddelaar aangesteld om de problemen rond de mountainbikeroute in het Johan Smitpark in Zuidhorn op te lossen.

Tegen de MTB-route in het park en het nabijgelegen waterpark bestaat veel weerstand van aanwonenden en natuurliefhebbers. Zij vrezen overlast, aantasting van de privacy en vernieling van de natuur. Volgende week gesprekken In de raadsvergadering van afgelopen december werd de beslissing over de route op verzoek van D66 al uitgesteld. De fracties in de gemeenteraad hebben de bemiddeling door Schollema goedgekeurd. Hij heeft volgende week gesprekken met de initiatiefnemer van de MTB-route en de tegenstanders.

