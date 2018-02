Bijna honderd banen verdwijnen bij zorggroep Treant (update)

Bij Zorggroep Treant, waar ook het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal onder valt, verdwijnen 93 banen. Dat meldt de zorggroep op haar website.

Volgens Treant vallen er geen gedwongen ontslagen. 'Dit kan vooralsnog met natuurlijk verloop en herplaatsing opgevangen worden', schrijft de zorgggroep. Ook worden tijdelijke contracten niet verlengd.

Zorg in de regio behouden

De bezuinigingen zijn nodig om de ziekenhuisgroep weer financieel gezond te maken, aldus Treant. 'Daarnaast moeten de maatregelen waar Treant aan werkt bovenal zorgen voor behoud van zorg voor de regio. Veranderingen in de organisatie van de zorg zijn nodig om goede, bereikbare en betaalbare zorg voor de regio te behouden.'

In totaal moet er straks met 15 miljoen euro minder worden gewerkt. 'Dit is een eerste pakket aan bezuinigingsmaatregelen. Dat is nodig omdat we al jaren rode cijfers schrijven', licht woordvoerder Stefan Wesselink toe.

In de toekomst zal Treant meer ingrepen en behandelingen moeten concentreren op één van de ziekenhuislocaties. 'Uitgangspunt daarbij is en blijft dat zo'n 90% van alle zorg die we nu leveren de komende jaren gewoon op alle drie ziekenhuislocaties zal worden aangeboden.'

Medisch specialisten

In september vorig jaar liet Treant nog weten dat er 137 banen bij zouden komen. Het ging vooral om medisch specialisten, die moeilijk te vinden zijn. 'Het is een beetje dubbel', geeft Wesselink toe. 'We hebben nog steeds wel specialisten nodig.'

De functies die straks verdwijnen, variëren volgens Wesselink. 'Denk aan dokterassistenten, medisch secretaressen en verpleegkundigen.' Volgens de woordvoerder gaan patiënten niks van de bezuinigingen merken. 'We gaan vooral efficiënter werken.'

De maatregelen die nu op tafel liggen, leveren een besparing op van 4,5 miljoen euro. 'Dat betekent ook dat we later in het jaar opnieuw met voorstellen moeten komen.' De huidige bezuinigingsoperatie moet nog goedgekeurd worden door de ondernemingsraad en de cliëntenraad.

