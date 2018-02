Deel dit artikel:











Beving gevoeld in omgeving Loppersum (update) (Foto: Flickr)

In de omgeving van Loppersum is donderdagmiddag rond 16.25 uur een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2.0 op de Schaal van Richter.

Het epicentrum lag bij Loppersum. Het is de zwaarste beving sinds die van Zeerijp, precies een maand geleden. Vorige week heeft de NAM de winputten rondom Loppersum per direct gesloten. Dat deed het bedrijf op dringend advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Knal Er komen bij de redactie van RTV Noord tientallen meldingen binnen uit Loppersum, Zeerijp en Garrelsweer. Ook Ellen Flikkema uit Loppersum voelde de beving. 'Ik stond met mijn zoon in de keuken toen we een knal voelden en hoorden. Het was niet zo heftig als de beving in Zeerijp, maar we waren er allebei direct van overtuigd dat het een beving was. Jordy Wiersema, eveneens uit Loppersum, voelde eerst een klap en daarna een trilling. 'Voor mijn gevoel was de beving veel krachtiger dan 2.0. Ik dacht dat 'ie wel richting de 3 was', vertelt hij.