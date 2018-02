Deel dit artikel:











Cel en behandeling na gewelddadige diefstal (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor het plegen van een diefstal met geweld bij een vroegere vriend in Assen, is een 33-jarige Groninger veroordeeld tot behandeling in een kliniek.

Dat betekent dat de man, die te boek staat als veelpleger, twee jaar cel met behandeling krijgt. De drugs- en drankverslaafde man zat twee weken in een afkickkliniek in Franeker toen hij daar op 24 augustus afgelopen jaar vertrok. Hij liet zich naar Assen brengen. Daar ging hij diezelfde avond, na opnieuw drank en drugs te hebben gebruikt, naar een vroegere vriend Ruzie om geld De Groninger kreeg nog geld van een huisgenoot van de Assenaar. Toen die niet thuis bleek te zijn, werd de Groninger agressief. Hij sloeg zijn vroegere vriend en stal zijn laptop en enkele jassen. Als de Assenaar hem de volgende dag in contact kon brengen met de huisgenoot die nog moest betalen, zou hij zijn spullen teruggeven, beloofde de Groninger voor hij wegging. De Assenaar belde de politie. Op straat gevonden Twee maanden later vond de politie de 33-jarige man in de stad Groningen. Hij lag op straat en was helemaal van de wereld vanwege drank- en drugsgebruik. Al snel bleek dat de man gezocht werd voor de gewelddadige diefstal in Assen. Sindsdien zit hij vast. Tijdens de rechtszaak zei de man dat hij graag naar de kliniek wil om zijn leven weer op orde te krijgen, zodat hij zijn dochtertje weer kan zien. De rechtbank bepaalde dat de Groninger bijna 900 euro schadevergoeding moet betalen aan zijn vroegere vriend uit Assen. Lees ook: - Diefstal met geweld: twee jaar cel en behandeling geëist