Protest-rap tegen gaswinning: 'Ik kan niet tegen onrecht' (Foto: Screenshot Youtube)

Nasim Soliman studeert Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar in zijn vrije tijd is hij rapper. Zijn nieuwste rap is een protest tegen de gaswinning in onze provincie.

'Ik kan niet tegen onrecht. En dit is nogal een thema hier in Groningen', zegt Nasi-M, zoals hij zich noemt. 'De rap is bedoeld om een duidelijk statement te maken.' Zeerijp 'Vrienden en familie hebben wel met bevingen te maken gehad', aldus de rapper. 'Zelf heb ik alleen die van Zeerijp gevoeld.' Bekijk zijn protest-rap hier: