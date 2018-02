'Acht uur 's ochtends naar Sven Kramer kijken? Dan zijn we nog aan het schoonmaken'

Grote sportevenementen als de Olympische Winterspelen in Pyeongchang lenen zich goed voor massaal volksvermaak. Samen juichen voor het goud van Sven Kramer of Ireen Wüst, bijvoorbeeld. Maar helaas, door het tijdverschil met Zuid-Korea zit dat er dit jaar amper in.

In Pyeongchang is het acht uur later dan bij ons. Daardoor staan de meeste schaatsonderdelen al in onze ochtend gepland. Voor de 5000 meter bij de mannen moet je zondag 11 februari zelfs al om 8 uur de wekker zetten. Voor een kroeg als De Groote Griet, bekend om haar om live-uitzendingen van sportwedstrijden, is dat wat te gortig.

Spelen verdringen voetbal

'Dan zijn we nog aan het schoonmaken', vertelt kroegmanager Van van den Berg. 'De laatste kroegen van De Drie Gezusters sluiten om vijf uur 's ochtends. De Groote Griet gaat vervolgens om twaalf uur weer open en vanaf dan zenden we zoveel mogelijk uit. Maar je kunt beter een 100 meter finale met Dafne Schippers hebben om twee uur 's nachts. Dan zit de zaak stampvol. De Spelen krijgen bij ons wel de voorkeur boven voetbal en de Six Nations Cup.'

Bierontbijt

Bij brouwerij Baxbier maken ze van de nood een deugd. Eigenaren Sepp Jansen en Jeroen Bax grijpen de Winterspelen aan om zondag 11 februari een - hoe kan het ook anders - bierontbijt te organiseren. Je bent welkom om 8:00 uur, als de 5000 meter voor mannen op het menu staat.



Acht uur 's ochtends is best vroeg, dus een frisje mag ook Jeroen Bax - Eigenaar Baxbier

'Ik ben zelf een enorme sportfanaat', vertelt Bax. 'En net zoals je als bierbrouwer wel eens experimenteert, leek mij dit evenement ook wel leuk. Nu we het deze zomer toch al zonder WK voetbal moeten doen, dacht ik: ach, waarom ook niet?'

Bier drinken is overigens niet verplicht, benadrukt Bax. 'Acht uur 's ochtends is nog best vroeg, dus een frisje of een kop koffie drinken kan natuurlijk ook', lacht hij. In ieder geval twintig sportfanaten schuiven aan bij het tien euro kostende ontbijt.

