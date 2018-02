Jong en oud bouwt samen 'op de kop' in Kloosterburen

Het is een beeld wat je niet vaak ziet. Ouderen die samen met kinderen werken aan een carnavalswagen. Verven, plakken, naaien. Voor iedereen is er wel een klus.

In het gebouw Oldeheem vinden de werkzaamheden plaats. Dit gebouw wordt beheerd door de coöperatie Klooster&Buren. Er is een dagopvang, dagbesteding en woningen voor onder andere ouderen te vinden. En allemaal hebben ze meegeholpen met de wagen.



Net als vroeger

Gini Wiersum is één van helpers: 'Ja dit is fantastisch. Zo leuk dat we dit weer doen. Vroeger heb ik ook altijd wagens gebouwd. Dan stond je wagens te bouwen in die bitterkoude schuren. Dan waren je handen soms zo koud dat het beplakken van de wagens met bijvoorbeeld bloemen amper ging. Maar je had altijd plezier.'

Lekker warm

Nu is het gelukkig geen afzien in de kou. Want de wagen wordt gewoon gemaakt in de gemeenschappelijke ruimte. Daar staat een grote Delftsblauwe koffie kop die beplakt en beschilderd is door de senioren en kinderen.

Het is de eerste keer dat ouderen van het Oldeheem een wagen bouwen. 'Het bouwen van een wagen is altijd heel gezellig want je maakt iets met elkaar', vertelt Wiersum die er van geniet dat ze weer een wagen bouwt.

Wagen in stijl

Het thema van de wagens is: 't Heem zet de boel op zijn kop. 'Vorig jaar hebben we het Oldeheem overgenomen en sindsdien is er veel gebeurd en stond de boel op de kop. Met een verbouwing, nieuwe brandmeldinstallatie en vervangen van de ramen. Dus we dachten dat dit een leuk thema was', vertelt Nienke Klunder van de Coöperatie Klooster&Buren.

Koffiekopje

De afbeeldingen op het kopje laten de bewoners zien. Jong en oud. 'Onze missie als coöperatie is een leefbare samenleving met elkaar te maken. Dat past heel goed bij carnaval. Dat gaat ook over samen doen. Samen bouwen aan een wagen en samen feest vieren met het hele dorp. Wij vonden dat wij niet mochten ontbreken', vertelt Klunder.

Zondagmiddag is de wagen in volle glorie te zien om 14:00 uur tijdens de carnavalsoptocht in Kloosterburen. Voor die gelegenheid dan omgedoopt tot Kronkeldörp.

