Geen Groningse Olympiërs in Pyeongchang, wél een warm Gronings onthaal

Skiënd of schaatsend komen we bij de Olympische Spelen helaas geen enkele Groningse deelnemer tegen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. In de coulissen van 's werelds grootste sportevenement is het gelukkig wél raak. Wie we daar treffen?

Margriet de Schutter (Gastdame Holland Heineken House)

Wie deze dagen als VIP het Holland Heineken House binnenloopt, kan rekenen op een Gronings onthaal. Margriet de Schutter uit Ulrum ontvangt daar als gastdame talloze genodigden. Een baan waar ze ervaring mee heeft, want ook bij de Zomerspelen van Rio werkte ze in het HHH. 'Uniek', noemde ze die ervaring bij ALLsportsradio.

Als voormalig shorttrackster kan De Schutter zich goed inleven in de emoties van de huidige deelnemers. 'Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om voor een doel te gaan. Als het dan niet lukt, is één blik voldoende om elkaar te begrijpen. Dat merkte ik bij ontmoetingen met sporters in het Holland Heineken Huis. Ik probeerde vooral een luisterend oor te bieden.'



Peter van Wees (Bestuurslid Internationale Bobslee- en Skeletonbond)

Groninger Peter van Wees vertrekt op 12 februari naar Zuid-Korea. Niet als deelnemer, maar als bestuurslid van de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie. Daar is hij atletenvertegenwoordiger. Voor Van Wees, die als begenadigd skeletonner de Olympische ringen zelf nooit van dichtbij zag, worden het in elk geval unieke Spelen. Onze landgenote Kimberley Bos is namelijk de eerste Nederlandse deelneemsters bij het skeleton. Mocht zij een medaille halen, dan wil Van Wees de medaille om haar nek hangen.

Op vrijdag 9 februari schuift Van Wees aan in Noord Vandaag om vooruit te blikken op de Spelen.

Edwin van Calker

(Coach Chinees bobsleeteam)

Als coach van de Chinese bobsleeërs reist Edwin van Calker gek genoeg níet af naar Zuid-Korea. Daarvoor heeft het land twee andere coaches in de gelederen. Van Calker - geboren in Drenthe, woonachtig in Groningen - draait sinds 2015 vooral mee in de ploeg ter voorbereiding op de Spelen van 2022. Die vinden namelijk plaats in het Chinese Peking. Vanuit het niets zette hij een Olympisch team op de been dat in eigen land voor goud moet gaan.

Van Calker nam zelf drie keer deel aan de Spelen. In 2006 als reserve van het bobsleeteam van piloot Arend Glas. Bij de twee Winterspelen die volgden was hij zelf piloot. In Vancouver (2010) baarde hij opzien door niet te starten in de viermansbob omdat hij de baan te gevaarlijk vond. In 2014 werd hij in Sotsji elfde in de viermansbob.

Over zijn optreden in Vancouver maakte Andere Tijden Sport een intrigrerende documentaire.



Suzanne Schulting (Shorttrackster)

Wat zouden we Suzanne Schulting graag claimen als Groningse. Door dat te doen zouden we ons echter op glad ijs begeven. Hoewel de wieg van de talentvolle shorttrackster in een Gronings ziekenhuis stond, sloeg Schulting al snel haar vleugels uit. Een geboren, maar geen getogen Groningse dus. Ze woont tegenwoordig in Heerenveen. Daarom blikken onze collega's van Omrop Fryslan vooruit op haar kansen in Zuid-Korea.

De familie van Schulting woonde in Veendam. Haar vader, Jan Schulting, was in die periode trainer van SC Veendam.

